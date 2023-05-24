أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية

غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وأدانت اللجنة الاقتحامات التي تتم بحق المسجد الأقصى، والاعتداءات الاستفزازية التي تقوم بها حكومة الاحتلال وآخرها الاجتماع عند حائط البراق، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الاعتداءات، كما حيت اللجنة استجابة شعبنا في يوم رفع العلم الفلسطيني، ردا على مسيرة الأعلام الزائفة، والمشاركة الجماهيرية الواسعة في الفعاليات التي نظمت.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

إعفاء معقمات التربة من رسوم استيراد المبيدات عبر معابر قطاع غزة.

إقرار ترتيبات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لموسم الحج واعتماد البعثات المصاحبة.

صرف مبلغ مالي من المستحقات للموظفين الذين ظهرت اسماؤهم في قرعة الحج لهذا العام.

إقرار لائحة تنظيم استثمار أراضي المحررات المقدمة من وزارة الزراعة.

المصادقة على تعاقدات وزارة الزراعة مع مؤسسات مختلفة بشأن مشاريع زراعية لخدمة المزارعين.

تشكيل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من المولدات الكهربائية الموجودة لدى المؤسسات الحكومية للحد من أزمة الكهرباء.

الموافقة على توفير عدد من عمال خدمات النظافة والخدمات المساندة للعمل في مرافق وزارة الصحة.

إتخاذ إجراءات بحق محطات وشركات الغاز التي يثبت تزويدها لنقاط الغاز العشوائية المخالفة.

الإطلاع على تقرير واقع المواد التشغيلية للمختبرات وبنوك الدم في مستودعات وزارة الصحة.

إحالة تعديلات قانونية بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية للمجلس التشريعي.