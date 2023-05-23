إيران تحذر "إسرائيل" من أي اعتداء على منشآتها النووية

طهران/سما/

حذر مسؤول إيراني الثلاثاء، من أن أي اعتداء عسكري على المنشآت النووية لبلاده سيقابل برد واسع، سيُشعل حربًا واسعة تتحمل إسرائيل مسؤوليتها.

وقال المسؤول في تصريحات للجزيرة، إن أي اعتداء عسكري على المنشآت النووية لبلاده سيقابل برد واسع وغير مسبوق، مؤكدا أن تخصيب اليورانيوم في إيران يجري عند عتبة 60%، وأن كلام "إسرائيل" مجرد تحريض ودعاية.

وشدد المسؤول الإيراني على أن "إسرائيل" فشلت أمام المقاومة الفلسطينية، وتحاول تبرير ذلك بأنها تخوض حربا ضد إيران.

كما أكد المسؤول الذي لم تعرف هويته على "أن القوات البحرية والسفن العسكرية الإيرانية تتحرك في مسارات الملاحة وفق القوانين الدولية".



وشدد على أن طهران مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية في كافة المجالات، وأن ذلك ما يزعج إسرائيل، حسب تعبيره.

وقال المسؤول الإيراني للجزيرة "لا يوجد في عقيدتنا العسكرية مكان للسلاح النووي ولا وجاهة لأي اتهامات ضدنا".

يأتي ذلك عقب تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال قال فيها، إن "كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".

وأوضح غالانت، في تصريحات أنه "إذا زادت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 90%، فستكون لذلك تبعات على الشرق الأوسط"، متهمًا إياها بخوض حرب استنزاف ضد عبر وكلائها القريبين من الحدود.

من جهته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن إيران أحرزت تقدمًا في تخصيب اليورانيوم "أكثر من أي وقت مضى".

واعتبر هاليفي أن" إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى" وأشار أن إسرائيل "تعمل عن كثب لفحص المجالات الأخرى التي تؤدي الى قدرات نووية" إيرانية.



وتابع هاليفي: "لدينا القدرة أن نعمل في إيران، لسنا غير مباليين بما تحاول إيران تأسيسه من حولنا كما يصعب على إيران أن تكون غير مبالية للخط التي ننتهجه".

ومضى قائلا: "لدينا قدرات جيدة في مواجهة إيران. يجب تعزيزها أكثر لنكون قادرين على خوض معركة واسعة مع إيران".

ولفت هاليفي إلى أن "هناك ظاهرة في الأشهر الأخيرة تتمثل في تقرب بعض الدول في المنطقة لإيران".

وقال: "لا أعتقد أن هذه الظاهرة نابعة من ثقة هذه الدول بإيران أو برغبتها في إقامة سلام معها، وإنما تأتي بهدف تبريد درجات الحرارة في المنطقة وعدم الوصول الى مواجهات كبيرة وهذا الخيار متروك لهذه الدول".

