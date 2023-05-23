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"مهجة القدس" تحذر من استشهاد الأسير وليد أبو دقة

الأربعاء 24 مايو 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مهجة القدس" تحذر من استشهاد الأسير وليد أبو دقة



القدس المحتلة/سما/

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين، اليوم الأربعاء24/5/2023م، أن إدارة سجون الاحتلال والحكومة والمحكمة الصهيونية لا تزال مصرة على قتل الأسير وليد دقة

 وقال الزعانين في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" رغم الخطورة الحقيقة على حياة الأسير وليد دقة إلا أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء"، مبيناً أن ما يحدث مع القائد وليد دقة إعدام بطيء وقتل عمد وممنهج من كافة السلطات الصهيونية الأمنية والسياسية؛ كما حدث مع الأسير القائد الشيخ خضر عدنان والأسير المريض ناصر أبو حميد وشهداء الحركة الأسيرة

وحذر من استشهاد الأسير القائد وليد دقة، خاصة بعد وصول حالته الصحية لمرحلة حرجة جدًا وعدم تقديم الرعاية الصحية المناسبة له.

وأجلَت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم، الرد على طلب محامي الأسير وليد دقة بالإفراج المبكر عنه إلى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

يشار إلى أن الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير"، قد حرض يوم أمس على الأسير المريض دقة، وطالب بأن ينهي حياته داخل السجن.

#مهجة القدس

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