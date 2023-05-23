"كالكاليست": لأول مرة منذ مارس 2020 يصل سعر الدولار مقابل الشيكل إلى هذا الرقم

ذكرت صحيفة "كالكاليست"الإسرائيلية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة منذ مارس 2020، وصل سعر صرف الدولار إلى 3.735 شيكل.

ويواصل الدولار ارتفاعه امام الشيكل ، وتم تداوله عند مستوى قياسي لامس 3.73 ، كما ارتفع اليورو ووقف عند 4.02.

فيما هبط الشيكل الى أدنى مستوى له في 4 سنوات ونصف - منذ ديسمبر 2018 عندما كان الدولار يصرف 3.77.

تأتي هذه الأرقام وفقا للقناة 12 العبرية على الرغم من الموافقة على الميزانية الليلة في الكنيست .

وبدأ صعود الدولار يوم أمس بعد خطاب رئيس الأركان الاسرائيلي هيرزي هاليفي - الذي أطلق فيه تحذيرات بشأن الوضع مع إيران.

ومن المحتمل أن يكون الاتجاه نحو تقوية الدولار آخذا في الازدياد أيضا بسبب احتمال تجديد تشريعات "الثورة القانونية" ، بعد إقرار الموازنة في الكنيست - وتصريحات رئيس الوزراء نتنياهو التي بموجبها اكد: "الإصلاح" سيعود".