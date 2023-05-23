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"كالكاليست": لأول مرة منذ مارس 2020 يصل سعر الدولار مقابل الشيكل إلى هذا الرقم

الأربعاء 24 مايو 2023 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كالكاليست": لأول مرة منذ مارس 2020 يصل سعر الدولار مقابل الشيكل إلى هذا الرقم



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "كالكاليست"الإسرائيلية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة منذ  مارس 2020، وصل سعر صرف الدولار إلى 3.735 شيكل.

ويواصل الدولار ارتفاعه امام الشيكل ، وتم تداوله عند مستوى قياسي لامس 3.73 ، كما ارتفع اليورو ووقف عند 4.02.

فيما هبط الشيكل الى أدنى مستوى له في 4 سنوات ونصف - منذ ديسمبر 2018 عندما كان الدولار يصرف 3.77.

تأتي هذه الأرقام وفقا للقناة 12 العبرية على الرغم من الموافقة على الميزانية الليلة في الكنيست .

وبدأ صعود الدولار يوم أمس بعد خطاب رئيس الأركان الاسرائيلي هيرزي هاليفي - الذي أطلق فيه تحذيرات بشأن الوضع مع إيران.

ومن المحتمل أن يكون الاتجاه نحو تقوية الدولار آخذا في الازدياد أيضا بسبب احتمال تجديد تشريعات "الثورة القانونية" ، بعد إقرار الموازنة في الكنيست - وتصريحات رئيس الوزراء نتنياهو التي بموجبها اكد: "الإصلاح" سيعود".

 
 
#كالكاليست

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