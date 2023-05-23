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التشريعي بغزة يقر قانوني التجارة الإلكترونية والأحوال الشخصية

الأربعاء 24 مايو 2023 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشريعي بغزة يقر قانوني التجارة الإلكترونية والأحوال الشخصية



غزة/سما/

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة بالمناقشة العامة مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، كما شرع بإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية بالقراءة الأولى، خلال جلسة خاصة.

ويعمل قانون المسؤولية الطبية على تنظيم موضوعات المسؤولية الطبية سواء في شقه المدني أو الجزائي، وضمان حقوق وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة.

ويتناول القانون مفهومًا واضحًا للخطأ الطبي، وتعرض للمحظورات والواجبات التي تفرض على مقدمي الخدمة، كما يعالج موضوع التأمين الخاص بالممارسات الطبية الخاطئة، والتي تشمل الطبيب والمؤسسات الصحية التي قد تحدث فيها الأخطاء الطبية.

وأقر التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، والذي يعالج المتغيرات والتطورات التكنولوجية في قطاع التجارة، ويعالج النقص والقصور في التشريعات الخاصة بالعملات الإلكترونية.

ويهدف القانون لحماية الأمن الاقتصادي والحد من الاحتيال الإلكتروني، ويشجع في الوقت نفسه على استخدام قنوات الاتصال الإلكترونية في إنجاز المعاملات من عقود ومفاوضات وإعلانات وإزالة أي عقبات يمكن أن تعترض صفقات إبرام العقود إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت.

كما يعمل مشروع القانون على تشجيع التجارة الإلكترونية مع الحفاظ على مبدأ حماية المستهلك الفلسطيني من أي نشاطات ضده من خلال شبكة الإنترنت، علاوة عن تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية من إصدار التراخيص والتصريحات إلى آخر العملية.

وأوضح مشروع القانون الجرائم التي قد ترتكب والعقوبات المترتبة عليها، مثل جرائم التزوير والتلاعب بالتواقيع الإلكترونية، وجرائم النصب والاحتيال والتدليس الإلكترونية، واقتحام الخصوصية وإفشاء الأسرار.

وفي السياق، أقر المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يسهم في تقديم معالجات قانونية لقضايا الأحوال الشخصية وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مكونات الأسرة في الحقوق والواجبات.

ويسهم مشروع القانون في تجميع المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية في إطار واحد يسهل الرجوع إليه، حيث يتميز بالبساطة والاختصار والوضوح.

وتطرق أيضًا لإشكالات مثل رفع سن الزواج، ومسائل الطلاق التعسفي، والعقاب في تأخير توثيق عقد الزواج، ومجالات الوصية الواجبة.

#المجلس التشريعي الفلسطيني

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