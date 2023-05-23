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الإعلان عن نتائج الامتحان التحريري للوظائف التعليمية في غزة

الأربعاء 24 مايو 2023 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن نتائج الامتحان التحريري للوظائف التعليمية في غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، يوم الأربعاء، عن نتائج الامتحان التحريري للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023- 2024

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم البدء باستلام الأوراق الثبوتية من المرشحين اعتبارًا من يوم غد الخميس 25/5/2023 وفق الموعد المحدد لكل مرشح.

ودعت المتقدمين من ذوي الإعاقة والحاصلين على نسبة ( 50%) فما فوق في الامتحان التحريري لتسليم التقارير الطبية والأوراق التي تثبت حالتهم في مقر ديوان الموظفين العام في موعد أقصاه 30/05/2023.

وأشارت إلى أنه "سيتم إجراء القومسيون الطبي لذوي الإعاقة مع تحديد درجة إعاقتهم ومدى ملاءمتهم للوظيفة قبل منح أي امتياز".

بإمكان المتقدمين معرفة النتيجة من خلال موقع الوزارة عبر الضغط هنا
درجات المرور للمقابلة:

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#غزة

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