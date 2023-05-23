  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: وقفة إسناد للأسرى وللمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

الأربعاء 24 مايو 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: وقفة إسناد للأسرى وللمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال



نابلس/سما/

 شاركت فعاليات محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى المعزولين والمرضى، وللمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ورفضا لسياسة القمع والتنكيل اللتين تمارسهما إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى جميعا.

وحمل المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس العلم الفلسطيني، واللافتات المناهضة لسياسات الاحتلال بحق الأسرى، وصور الأسرى المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال، ورددوا الشعارات الرافضة للقمع والبطش الممنهج اللذين يتعرض لهما الأسرى. وأكدوا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الإجراءات التي تمارس بحقهم.

وقال منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر ذوقان، إن الأسرى يعيشون حياة صعبة ويتعرضون للتنكيل والقمع بشكل يومي.

وطالب ذوقان الهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان المختلفة بالخروج عن صمتها، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها القمعية بحق الأسرى وخاصة المرضى منهم، وتقديم جميع أشكال الرعاية لهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي.

كما طالب الصليب الأحمر الدولي ومجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تقف عند مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة.

ودعا أهالي الأسرى الذين شاركوا في الوقفة إلى توسيع المشاركة الشعبية والرسمية في الفعاليات المساندة للأسرى، وعدم تركهم وحدهم في مواجهة ظلم السجان.

ـــ

#نابلس #الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

النخالة يكشف سبب استشهاد قادة سرايا القدس

قناة عبرية تكشف عن مطالب السعودية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

حزب الله لـ"إسرائيل": المعركة المقبلة ستكون في فلسطين المحتلة

قناة عبرية: مناورة حزب الله الأخيرة تجبر الجيش الإسرائيلي على إعادة حساباته

الكشف عن مخطط إسرائيلي لاستقطاب الطلاب المصريين والعرب

الدولار يقفز إلى هذا الرقم واليورو عند 4.02 ..

اجتماع قريب "للكابينيت" حول الجبهة الشمالية

الأخبار الرئيسية

تقييمات إسرائيلية محبطة من نتائج العدوان الأخير على غزة.. سيناريو المواجهة القادمة حرب إقليمية

1671949225_1_1671949225_gtY4owZ3xu

هنغبي يكشف حقيقة وجود محادثات مباشرة بين نتنياهو وابن سلمان

WhatsApp Image 2023-05-23 at 4.41.48 PM

جامعة أمريكية تحذف خطاب تخرج يُذّكر بانتهاكات "إسرائيل" واغتيال شيرين أبو عاقلة

شرطة الإحتلال : يجب اعلان الطواريء .. العصابات تسيطر على المجتمع العربي

بالتفاصيل .. القضاء العسكري بغزة يصدر احكاما بالإعدام بحق 3 عملاء مع الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية