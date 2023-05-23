نقيب الصحفيين: هناك عملية تجديد واسعة داخل الهيئات القيادية في النقابة

رام الله/سما/

أكد أمين صندوق الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بو ملحة، مواصلة الاتحاد العمل من أجل حماية الصحفيين الفلسطينيين، ضمن متابعة مستمرة مع نقابة الصحفيين الفلسطنيين.

وشدد بو ملحة في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، على رفض العالم لحالات القتل والاعتداءات ضد الصحفيين الفلسطينيين كما حدث مع الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال: "نحن والعالم كله نعمل من أجل متابعة قضية استشهاد الصحفية أبو عاقلة، التي أثارت غضب الصحفيين في العالم، مع محاولة إسرائيل خلق الأعذار لجريمتها".

ولفت إلى أن ظروف العمل اليوم تختلف عن السابق، إذ تفتح المحكمة الجنائية الدولية أبوابها أمام الفلسطينيين لعرض قضية استشهاد أبو عاقلة للمحكمة، مؤكدا بذل كل الجهود لدعم ذلك.

وأشار بو ملحة، إلى حملة للاتحاد الدولي للصحفيين التي تم خلالها لقاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومخاطبتها، ومحاولة إقناعهم بضرورة الاعتراف ببطاقة الاتحاد، إلا أن ادعاءهم كان بأن المسألة عسكرية وليست كما يتم استخدامها في بقية دول العالم".

من ناحيته، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن انعقاد مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة جاء في ظروف حساسة وتاريخية، وتم في ظلال محاولات لمنع انعقاده في قطاع غزة، إلا أن النقابة سعت وفي كل الظروف والإمكانيات من أجل عقده وتم ذلك وسط حضور واسع.

وأضاف في حديث لبرنامج "ملف اليوم"، أن المؤتمر شهد حضوراً وطنياً مهنياً بارزا بتواجد حوالي 2000 صحفي فلسطيني، إضافة إلى حضور وفود دولية وعربية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي شكل رسالة واضحة لدعم الصحفيين الفلسطينيين، ونقابة الصحفيين، ورسالة دعم للقضية الفلسطينية.

ولفت أبو بكر إلى أنه تم عقد مؤتمر استثنائي منذ أربعة أشهر، هدفه تعديل النظام الداخلي للنقابة، وإقرار نظام داخلي جديد عصري يتماشى مع العصر ومع متطلبات العمل النقابي.

وأكد وجود عملية تجديد واسعة النطاق داخل الهيئات القيادية، إذ تم انتخاب مجلس إداري جديد يضم 63 عضوا، من بينهم 50 عضوا جديدا، ما سينعكس على حدوث تغيير في الأمانة العامة، وفتح المجال للأجيال الجديدة، ووجود دماء شابة.

وأشار إلى انطلاق النقابة نحو المزيد من المأسسة بالاستفادة من تجربتها داخل الاتحاد الدولي، من أجل تطوير أدائها، مضيفا أننا قطعنا شوطا مهما، ونسعى من أجل تحقيق المزيد، وتسليم الدورة إلى جيل جديد مؤهل وقادر على العمل النقابي.

ـــــــ