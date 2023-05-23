جيش الاحتلال يعلن تعرض طائرة مسيرة تابعة له لإطلاق نار من سوريا

القدس المحتلة/سما/

أعلن جشي الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن "إطلاق نار تعرضت له من داخل سوريا طائرة مسيّرة استطلاعية تابعة له".



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية عندما كانت تقوم بمهمة جمع معلومات اعتيادية".



وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي "ردت بإطلاق نيران أسلحة رشاشة نحو المنطقة التي رصد منها إطلاق النار"، مشيرًا أن "المسيرة لم تتعرض لأية أضرار وواصلت مهمتها".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وجّه أمس الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك خلال حديثه في مؤتمر "هرتسليا 2023".



وقال هاليفي: "سوريا بدأت تتعافى. الطريق طويل. الطلقة الأخيرة في الحرب الأهلية لم تطلق بعد"، على حد زعمه، دون مزيد من التوضيح.





وأضاف: "إيران تستخدم سوريا كمنطقة حرب محتملة ضد إسرائيل. أُذكّر بشار الأسد بحقيقة مثيرة للاهتمام - كل دولة تمسكت بإيران في السنوات الأخيرة قد فشلت وتفشل بلا مستقبل. ليضع (الأسد) ذلك في الاعتبار"، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.



وعلى مدى السنوات الأخيرة الماضية، نفذ الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على مواقع داخل الأراضي السورية، في عمليات تقول إسرائيل إنها تهدف إلى القضاء على ما تسميه "التموضع الإيراني".