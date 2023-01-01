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"هيئة الأسرى" تتمكن من تبرئة الأسير هيثم بلل من تهمة القتل المتعمد

الأربعاء 24 مايو 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنها تمكنت من جلب براءة للأسير هيثم بلل من تهمة القتل المتعمد، الذي كانت قد قدمته النيابة العسكرية التابعة لدولة الاحتلال في مدينة القدس .

وقالت الهيئة، في بيان، إن نيابة الاحتلال ادعت بأن الأسير قام بتنفيذ عملية على معبر قلنديا، وعندها أطلقوا النار عليه، وأصابوه إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى وخلال مكوثه تم التحقيق معه، وهو في حالة صعبة، بعد إجراء عدة عمليات جراحية له .

وأكدت أن محاميها مفيد الحج قدّم ادعاءاته ضد التحقيق ونتائجه التي تمت داخل المستشفى، والمحكمة تبنت ادعاءاته وقررت تبرئته من تهمة محاولة القتل المتعمد.

#هيئة الأسرى #القتل

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