الاحتلال يهدم منزلا بجبل المكبر في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

هدمت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، منزلا في القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر اعلامية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي "الصلعة" الواقع بين حي جبل المكبر وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وهدمت منزلا يعود لعائلة عبيدات، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت إلى أن المنزل يؤوي خمسة أفراد.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي واستولت على 42 مبنى في القدس، والمنطقة "ج" في الضفة المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين؛ بحجة عدم الترخيص.

وأضاف "أوتشا"، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 50 فلسطينيًا بينهم 23 طفلًا، وألحقت أضرارا في سبل عيش أكثر من 600 آخرين.