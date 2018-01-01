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الدولار يقفز إلى هذا الرقم واليورو عند 4.02 ..

الأربعاء 24 مايو 2023 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يقفز إلى هذا الرقم واليورو عند 4.02 ..



القدس المحتلة / سما /

يواصل الدولار ارتفاعه امام الشيكل ، وتم تداوله عند مستوى قياسي لامس 3.73 ، كما ارتفع اليورو ووقف عند 4.02.

فيما هبط الشيكل الى أدنى مستوى له في 4 سنوات ونصف - منذ ديسمبر 2018 عندما كان الدولار يصرف 3.77.

تأتي هذه الأرقام وفقا للقناة 12 العبرية على الرغم من الموافقة على الميزانية الليلة في الكنيست .

بدأ صعود الدولار يوم أمس بعد خطاب رئيس الأركان الاسرائيلي هيرزي هاليفي - الذي أطلق فيه تحذيرات بشأن الوضع مع إيران.

ومن المحتمل أن يكون الاتجاه نحو تقوية الدولار آخذا في الازدياد أيضا بسبب احتمال تجديد تشريعات "الثورة القانونية" ، بعد إقرار الموازنة في الكنيست - وتصريحات رئيس الوزراء نتنياهو التي بموجبها اكد: "الإصلاح" سيعود".

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