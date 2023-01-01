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أسماء 7 مرشحين لانتخابات مجلس إدارة شباب رفح

الأربعاء 24 مايو 2023 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسماء 7 مرشحين لانتخابات مجلس إدارة شباب رفح



رفح / سما /

تقدم سبعة مرشحين للمشاركة في انتخابات مجلس إدارة نادي شباب رفح، قبل ساعات قليلة على إغلاق باب الترشُّح لاختيار المجلس الجديد للدورة القادمة.

ويستعد أعضاء آخرين لتقديم أوراق ترشحهم بشكل رسمي قبل الساعة السابعة التي سيتم فيها غلق باب الترشح بشكل نهائي.

وتقدم سبعة من أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات هم إسماعيل أبو نجا وفريد الخطيب والدكتور عمر قشطة وميسرة لافي ومحمد موافي، وعصام قشطة، وعبد الفتاح عزام، حيث سبق لخمسة منهم التواجد ضمن مجلس إدارة النادي في دورات سابقة، فيما تُعدُّ هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها لافي وموافي.

وقالت مصادر صحفية إن عصام قشطة بات الوحيد الذي يترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة قبل إغلاق باب الترشح.

وسيتم يتم فتح باب الطعون والاعتراض لثلاثة أيام من 24 وحتى 27 من مايو الجاري. ومن المتوقع أن تشهد الساعات الأخيرة تقديم عدد من الأعضاء لأوراق ترشُّحهم للانتخابات.

ومن المقرر أن يتم فتح المجال أمام المرشحين للانسحاب من 28 وحتى 30 من الشهر الحالي، قبل أن يتم عرض القائمة النهائية للمرشحين بداية من يوم 31 مايو الجاري، فيما سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية في الثاني من يونيو القادم، الذي سيشهد انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي شباب رفح.

#شباب رفح #مجلس إدارة

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