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جوارديولا يضع عينه على زميل ميسي لتدعيم مانشستر سيتي

الأربعاء 24 مايو 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يضع عينه على زميل ميسي لتدعيم مانشستر سيتي



وكالات / سما /

يسعى بيب جوارديولا، مُدرب فريق مانشستر سيتي، للتعاقد مع نجمي فريق برايتون لتدعيم صفوف بطل الدوري الإنجليزي.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن جوارديولا يسعى للتعاقد مع النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الفائز بكأس العالم بقيادة ليونيل ميسي قبل عدة أشهر.

وأضاف التقرير أن جوارديولا يرغب أيضاً في التعاقد مع لاعب الوسط البراجوياني خوليو إنسيسو.

وقدم الثنائي هذا الموسم أداءً رفيعاً مع برايتون الذي يحتل المركز السادس الذي سيؤهله للدوري الأوروبي خلال الموسم الجديد.

ويبلغ أليكسيس ماك أليستر من العُمر 24 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع برايتون في يونيو 2025.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل لبرايتون في 2019 قادماً من أرجنتينيوس جونيورز، ولعب مع الفريق الأول للنادي في 110 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 20 هدفاً، وصنع 9 أهداف لزملائه.

ويملك ماك أليستر في رصيده الدولي 16 مُباراة مع مُنتخب الأرجنتين الأول سجل فيهم هدفاً، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية في 2021 مع المنتخب الأولمبي للأرجنتين.

#جوارديولا #مانشستر سيتي #ميسي

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