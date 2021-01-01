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"العمل" تُشكل لجنة لإعادة دراسة معايير الترشيح لتصاريح العمال

الأربعاء 24 مايو 2023 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل" تُشكل لجنة لإعادة دراسة معايير الترشيح لتصاريح العمال



غزة/ سما /

أعلنت وزارة العمل عن تشكيل لجنة خاصة بإعادة دارسة معايير الترشيح للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

ونوهت وزارة العمل إلى أن اللجنة تعمل على تجويد معايير الترشيح للعمل في الداخل المحتل، والتي وضعتها الوزارة منذ توليها إدارة ملف التصاريح منتصف نوفمبر من العام 2021، بهدف ترتيب عملية الترشيح نظرا لتسجيل ما يزيد عن 140 ألف عامل لدى وزارة العمل.

وأشارت الوزارة أنها أقرت خلال شهر مارس الماضي عدة ألوان للعمال المسجلين لديها على رابط العمل في الداخل المحتل، تتمثل بـ "الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأسود"، ونشرت رابطا إلكترونيا يتمكن من خلاله العامل الفحص المباشر لمعرفة دوره، من أجل التخفيف عن العمال، والتأكيد على عامل المصداقية والشفافية التامة في هذا الملف.

وأوضحت وزارة العمل أن المعايير الجديدة يجري وضعها بالتعاون مع الجهات الشريكة، ونقابة العمال، وأهل الاختصاص، وبالاستناد إلى التظلمات التي تقدم بها العمال، بهدف الوصول إلى معايير تضمن تحقيق أكبر عدالة بين المسجلين، على أن يتم تطبيقها نهاية شهر يونيو المقبل.

ووضعت وزارة العمل منذ توليها ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل 8 معايير لترشيح العمال الراغبين العمل، وتشمل "العمر، عدد الأبناء، الشهادة المهنية، حالة العمل، ملكية سيارة، عمل الزوجة، تلقي مخصص، السجل التجاري"، بهدف ترشيح الأكثر احتياجا، من خلال برنامج إلكتروني بعيدا عن الجهد البشري.

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