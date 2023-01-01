فيديو.. برشلونة يتلقى هزيمة ساحقة على يد بلد الوليد

وكالات / سما /

تلقى فريق برشلونة، المتوج سلفاً بلقب الدوري الإسباني، هزيمة ساحقة قوامها ثلاثة أهداف لهدف، على يد بلد الوليد في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في ملعب الأخير لحساب مباريات الأسبوع السادس والثلاثين من الليجا.

الفريق المحلي نجح في تغيير لوح النتيجة في مستهل المباراة بعدما سجل المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن هدف التقدم بالنيران الصديقة، عبر ضربة رأسية حاول بها إبعاد الكرة عن مرماه، لكنه أوضعها في الشباك بصورة غريبة.

وضاعف بلد الوليد من تقدمه بهدف من ضربة جزاء ترجمها بنجاح سايل لارين عند الدقيقة 22، بعدما تسبب فيها إيريك جارسيا بإعاقة داخل مربع العمليات.

ومع انتهاء الشوط الأول بتأخر برشلونة بهدفين، سعى رجال تشافي هيرنانديز لتقليص الفارق، لكن ذلك لم يحدث، ليزيد بلد الوليد من متاعب البلوجرانا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73 عن طريق جونزالو بلاتا، هدف تأكد الحكم من شرعيته بالرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وحفظ البولندي روبرت ليفاندوفسكي ماء وجه برشلونة بعدما سجل هدف فريقه اليتيم قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بنحو ست دقائق.

وفي ضوء النتيجة يتوقف رصيد البارسا عند 85 نقطة في الصدارة، في حين وصل بلد الوليد للنقطة 38، ليبتعد عن خيتافي، أول المتواجدين في مراكز الهبوط برصيد 35 نقطة.