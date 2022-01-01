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مبابي يقترب من ريال مدريد بإشارةٍ واضحةٍ

الأربعاء 24 مايو 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يقترب من ريال مدريد بإشارةٍ واضحةٍ



وكالات / سما /

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، نواياه تجاه فكرة مُغادرة النادي والانضمام لنادي ريال مدريد.

وكان مبابي قد ارتبط خلال السنوات الأخيرة بخطوة انتقال مُحتملة لريال مدريد، ولكنها خطوة لم تتم بعد رغم مُحاولات رئيس الميرنجي فلورنتينو بيريز

ونجح نادي باريس سان جيرمان في تمديد التعاقد مع مبابي في مايو 2022، وتم الإعلان في البداية أن العقد الجديد سيمتد حتى 2025.

وكشفت التقارير الصحفية فيما بعد أن العقد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسمٍ ثالث.

ونقل تقرير صحيفة آس الإسبانية تأكيد صحيفة ليكيب الفرنسي على أن مبابي ليس لديه نية بشأن تفعيل البند الذي يُبقيه لعام 2025 وهو الأمر الذي سيضع باريس سان جيرمان تحت الضغط.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا البند تنتهي صلاحيته يوم 31 يوليو من هذا العام.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية نقلاً عن مصادرها على أن باريس سان جيرمان لايزال واثقاً من استمرارية مبابي، وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن حقيقة رحيل مبابي عن باريس، وهل ستكون مدريد هي وجهته الجديدة فعلاً.

#كيليان مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

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