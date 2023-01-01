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إعفاء فينيسيوس من البطاقة الحمراء على أرض فالنسيا

الأربعاء 24 مايو 2023 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعفاء فينيسيوس من البطاقة الحمراء على أرض فالنسيا



وكالات / سما /

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عدة قرارات حاسمة على خلفية واقعة الإهانة العنصرية التي تعرض لها فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وكان فينيسيوس قد تعرض لإساءة غير مقبولة من جمهور فالنسيا في ملعب ميستايا، حيث وصفه جمهور الخفافيش بـ”القرد”.

ونقل تقريره نشرته صحيفة سبورت الكتالونية قرارات الاتحاد، وتضمنت إغلاق مُدرج ماريو كيمبيس في ملعب ميستايا، وأشار التقرير إلى أن الإغلاق الجزئي لمُدرجات ملعب فالنسيا سيمتد للمُباريات الخمسة المُقبلة.

وأشار التقرير إلى أن البطاقة الحمراء التي تلقاها فينيسيوس في نهاية اللقاء لم تكن عادلة الأمر الذي دفع لجنة المُسابقات لاعتبار الطرد كأنه لم يكن.

وذكرت الصحيفة أن قرار اللجنة تضمن بخصوص لقطة طرد فينيسيوس أن الصورة التي أرسلها حكم تقنية الفيديو “الفار” كانت جزئية تماماً ومُنحازة.

وذكرت اللجنة أن التقييم غير الصائب من الحكم لما حدث قاده لطردٍ غير عادل لفينيسيوس الذي تحول من ضحيةٍ إلى مُعتدٍ.

وتضمن قرار اللجنة توقيع عقوبة مالية قدرها 45 ألف يورو على فالنسيا، ومن المُمكن أن يتقدم النادي بتظلمٍ أمام لجنة الاستئناف.

وكان فينيسيوس قد نال تعاطف عالم كرة القدم بسبب الإساءات المُتكررة التي تعرض لها مؤخراً في ملاعب الدوري الإسباني.

#فالنسيا #فينيسيوس #ريال مدريد #بطاقة حمراء #الدوري الاسباني

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