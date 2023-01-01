فلسطين: ارتفاع الصادرات والواردات من والى اسرائيل خلال اذار

رام الله / سما /

ارتفعت الصادرات خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 28% مقارنة مع شهر آذار من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 148.9 مليون دولار أمريكي.

وحسب بيان الاحصاء، ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2023. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 3% مقارنة مع شهر آذار من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 734.4 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2023. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 31% مقارنة مع الشهر السابق.