  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

فلسطين: ارتفاع الصادرات والواردات من والى اسرائيل خلال اذار

الأربعاء 24 مايو 2023 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين: ارتفاع الصادرات والواردات من والى اسرائيل خلال اذار



رام الله / سما /

 ارتفعت الصادرات خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 28% مقارنة مع شهر آذار من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 148.9 مليون دولار أمريكي.

وحسب بيان الاحصاء، ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2023. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 3% مقارنة مع شهر آذار من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 734.4 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2023 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2023. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 31% مقارنة مع الشهر السابق.

الأكثر قراءة اليوم

النخالة يكشف سبب استشهاد قادة سرايا القدس

حزب الله لـ"إسرائيل": المعركة المقبلة ستكون في فلسطين المحتلة

قناة عبرية تكشف عن مطالب السعودية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

قناة عبرية: مناورة حزب الله الأخيرة تجبر الجيش الإسرائيلي على إعادة حساباته

صور في إسرائيل تستفز المصريين .. والحكومة المصرية ترد

الكشف عن مخطط إسرائيلي لاستقطاب الطلاب المصريين والعرب

إسرائيل توجه رسالة لمصر بعد ترجمة تفسير القرآن للغة العبرية لأول مرة

الأخبار الرئيسية

20230524100805

الشاباك يعلن اعتقال شاب من أم الفحم بزعم التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية

تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة حول عملية "نفق الحرية"

قناة عبرية تكشف عن مطالب السعودية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

حزب الله لـ"إسرائيل": المعركة المقبلة ستكون في فلسطين المحتلة

Doc-P-1069353-638202924498144355

قناة عبرية: مناورة حزب الله الأخيرة تجبر الجيش الإسرائيلي على إعادة حساباته

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية