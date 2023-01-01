  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية لوقف جرائم هدم المنازل

الأربعاء 24 مايو 2023 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جرائم هدم وتفجير منازل المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع واهية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج).

واعتبرت الخارجية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال، أبشع أشكال العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، وجزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وحقوقه، وتعميقا لعمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى محاولة اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

ولفتت إلى التقرير الذي صدر مؤخراً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية "اوتشا"، الذي أشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت على وهدمت 42 مبنى ومنشأة في القدس والضفة بحجة عدم الترخيص، بما فيها المدارس، و9 مباني ممولة من قبل المانحين.

وأكدت الخارجية أن جرائم هدم وتفجير المنازل وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم هي جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤدي في جميع الحالات إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن ليجدوا أنفسهم بالعراء دون مأوى وبطريقة غير قانونية وغير شرعية، وتؤدي أيضاً إلى تعطيل حياة محيط اجتماعي أوسع واعداد اكبر من المواطنين الذين يسكنون تلك المنازل.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وحذرت من مغبة التعامل معها كارقام في الاحصائيات أو كقضايا باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي تدخلا أو موقفا دولياً.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول تحمل مسؤولياتهم في حماية شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها وإجراءاتها وخطواتها أحادية الجانب.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

النخالة يكشف سبب استشهاد قادة سرايا القدس

حزب الله لـ"إسرائيل": المعركة المقبلة ستكون في فلسطين المحتلة

قناة عبرية تكشف عن مطالب السعودية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

قناة عبرية: مناورة حزب الله الأخيرة تجبر الجيش الإسرائيلي على إعادة حساباته

صور في إسرائيل تستفز المصريين .. والحكومة المصرية ترد

الكشف عن مخطط إسرائيلي لاستقطاب الطلاب المصريين والعرب

إسرائيل توجه رسالة لمصر بعد ترجمة تفسير القرآن للغة العبرية لأول مرة

الأخبار الرئيسية

20230524100805

الشاباك يعلن اعتقال شاب من أم الفحم بزعم التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية

تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة حول عملية "نفق الحرية"

قناة عبرية تكشف عن مطالب السعودية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

حزب الله لـ"إسرائيل": المعركة المقبلة ستكون في فلسطين المحتلة

Doc-P-1069353-638202924498144355

قناة عبرية: مناورة حزب الله الأخيرة تجبر الجيش الإسرائيلي على إعادة حساباته

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية