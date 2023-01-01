غانتس : مواطنو إسرائيل سيدفعون الثمن

القدس المحتلة / سما /

هاجم بيني غانتس رئيس حزب معسكر الدولة، الحكومة الإسرائيلية عقب إقرار الموازنة المثيرة للجدل بالكنيست الأربعاء، معتبرا أن إسرائيل أسيرة، وأن "المواطنين سيدفعون ثمن" هذه الموازنة.

وقال غانتس إن "البلاد سقطت في أيدي تحالف متطرف وضع الاقتصاد والمجتمع على مذبح السياسة"، مضيفا أن "هذه ميزانية معادية للمجتمع ومعادية للوطن.. هذه حفرة لا نهاية لها، وبعد أن تم حفرها أحضر نتنياهو شركاءه وتركهم يحفرون أعمق. إنه يوم حزين للبلاد.. للأسف سيدفع مواطنو إسرائيل الثمن".

وصادق الكنيست صباح اليوم على ميزانية 2023-2024 خلال جلسة استمرت طيلة الليل، تمكن خلالها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من حل الخلافات في الائتلاف واجتياز مئات الاعتراضات لتمرير رؤيته المالية، ما يمنح حومته 18 شهرا إضافيا.

وأثارت هذه الموازنة الجدل في إسرائيل، إذ أنها تزيد تمويل رجال الدين اليهود المتطرفين مما يسمح للرجال بعدم العمل وعدم الخدمة في الجيش، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد بهذا الصدد إن "الميزانية مدمرة. ولا يوجد فيها إصلاح"، وأضاف أن هذه "الميزانية تشجع الناس على عدم الدراسة والعمل".

وتظاهر الآلاف في القدس ليل أمس، حيث اتهموا الحكومة بأنها تنهب خزائن الدولة، وانتقدوا منح الميزانية المليارات إلى الطائفة الأرثوذكسية المتشددة، مع السماح للرجال في هذا المجتمع بتجنب العمل والخدمة العسكرية.