إدارة سجن "عوفر" تتجاهل الوضع الصحي للأسير المسن أبو ميزر

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن إدارة سجن "عوفر" تتجاهل الوضع الصحي للأسير زهير عبد الجواد أبو ميزر (63 عاما) من محافظة الخليل، والمعتقل منذ أربعة أشهر ونصف.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسير أبو ميزر ما زال موقوفا ينتظر قرار محكمة الاحتلال التي ستكون في العاشر من الشهر المقبل، مشيرة إلى أنه يعاني من ارتفاع كبير في سكر الدم ومشاكل في القلب، وكان يتلقى دواء خاصا بالشبكية.

وأشارت عقب زيارته من قبل أحد محاميها، إلى أنه منذ اعتقاله لم يأخذ هذا الدواء، وإدارة السجن توفر له حبة مميع دم فقط، وتتجاهل أدوية السكري والشبكية، علماً أنه أجرى عملية قلب مفتوح قبل ثلاث سنوات، وبحاجة الى رعاية صحية ومراقبة دائمة.

الأسير أبو ميزر في العقد السادس من عمره، ولديه 10 من الأبناء والبنات.

وحملت الهيئة ادارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو ميزر، وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للإفراج عنه، كونه مريضا ومتقدما في العمر.