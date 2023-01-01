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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 24 مايو 2023 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":

- رئيس اركان الجيش هرتسي هليفي: لدينا الامكانية للمس بإيران ولسنا غير مبالين بمحاولاتها الوصول الى النووي

- الكشف عن شبكة تجسس للموساد في تركيا واعتقال 11 شخصا تم مراقبتهم خلال عام ونصف

- الكنيست تقر ميزانية 2023 والمعارضة تهاجم نتنياهو "انت كذاب ابن كذاب"

- تهريب الرئيس الاسرائيلي من ملعب لكرة القدم بعد اقتحام آلاف المشجعين الى ارض الملعب

* "معاريف":

- كأس الدوري الإسرائيلي: الفوز والعار اقتحام آلاف المشجعين لملعب كرة القدم وتهريب الرئيس الإسرائيلي خوفا على سلامته

- مظاهرة أمام الكنيست ضد اقرار الميزانية وتبادل الشتائم بين المعارضة والائتلاف

- المحلل الاقتصادي افرايم غانور: الحكومة تخدم مصالح الاحزاب وتتجاهل احتياجات الحياة

- محافظ بنك اسرائيل: دفع الأموال للحرديم لا يشجعهم على الخروج للعمل

- رئيس اركان الجيش: تطورات سلبية قد تؤدي الى عملية ضد إيران

* "هآرتس":

- اسرائيل للولايات المتحدة: مضاعفة عدد المستوطنين ليس سياسة الحكومة

- النيابة العامة تغلق ملف تعذيب الأسرى في سجن مجدو بحجة "ان المجرم غير معروف"

- آلاف المتظاهرين ضد الميزانية: النهب والسرقة مرحلة في تحويل اسرائيل الى دكتاتورية

- عاموس هرئيل: التصريحات النارية الإسرائيلية هدفها ردع حزب الله لكنها أثارت الرعب في المنطقة

- 80 جنديا يحرسون 30 مستوطنا في "حومش" ويمنعون الفلسطينيين من دخول أراضيهم

- اسرائيل تعترض على إطلاق سراح الأسير المريض وليد دقة رغم أن ايامه معدودة

#الصحف الإسرائيلية

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