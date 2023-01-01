فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت أحرونوت":
- رئيس اركان الجيش هرتسي هليفي: لدينا الامكانية للمس بإيران ولسنا غير مبالين بمحاولاتها الوصول الى النووي
- الكشف عن شبكة تجسس للموساد في تركيا واعتقال 11 شخصا تم مراقبتهم خلال عام ونصف
- الكنيست تقر ميزانية 2023 والمعارضة تهاجم نتنياهو "انت كذاب ابن كذاب"
- تهريب الرئيس الاسرائيلي من ملعب لكرة القدم بعد اقتحام آلاف المشجعين الى ارض الملعب
* "معاريف":
- كأس الدوري الإسرائيلي: الفوز والعار اقتحام آلاف المشجعين لملعب كرة القدم وتهريب الرئيس الإسرائيلي خوفا على سلامته
- مظاهرة أمام الكنيست ضد اقرار الميزانية وتبادل الشتائم بين المعارضة والائتلاف
- المحلل الاقتصادي افرايم غانور: الحكومة تخدم مصالح الاحزاب وتتجاهل احتياجات الحياة
- محافظ بنك اسرائيل: دفع الأموال للحرديم لا يشجعهم على الخروج للعمل
- رئيس اركان الجيش: تطورات سلبية قد تؤدي الى عملية ضد إيران
* "هآرتس":
- اسرائيل للولايات المتحدة: مضاعفة عدد المستوطنين ليس سياسة الحكومة
- النيابة العامة تغلق ملف تعذيب الأسرى في سجن مجدو بحجة "ان المجرم غير معروف"
- آلاف المتظاهرين ضد الميزانية: النهب والسرقة مرحلة في تحويل اسرائيل الى دكتاتورية
- عاموس هرئيل: التصريحات النارية الإسرائيلية هدفها ردع حزب الله لكنها أثارت الرعب في المنطقة
- 80 جنديا يحرسون 30 مستوطنا في "حومش" ويمنعون الفلسطينيين من دخول أراضيهم
- اسرائيل تعترض على إطلاق سراح الأسير المريض وليد دقة رغم أن ايامه معدودة