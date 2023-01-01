رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، على صدر صفحاتها الأولى، خبر إصابة مواطنين أحداهما بجروح خطيرة في قباطية وتفجير الاحتلال منزل ذوي الشهيد معتز الخواجا في نعلين غرب رام الله.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- إصابتان إحداهما خطيرة في قباطية والاحتلال يفجر منزل ذوي الشهيد معتز الخواجا في نعلين

- الأسرى المرضى في "عيادة سجن الرملة" يقررون خوض إضراب مفتوح عن الطعام

- الرجوب يطلع وزير الدولة الألماني على آخر المستجدات السياسية

- اشتية: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

- "فتح" تطالب "حماس" بعدم التعدي على إرادة شعبنا والسماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة

- "الخارجية": مغادرة الدفعة الأولى من جاليتنا من حملة الوثيقة السورية السودان

- تراجع الشيقل مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات

- برلين تتعهد بمساعدات قيمتها 125 مليون يورو للعامين القادمين لدعم مشاريع في فلسطين

- اجتماع قريب لـ"الكابينيت" الإسرائيلي حول "الجبهة الشمالية"

* "الأيام":

- الاحتلال يفجر منزل عائلة شهيد في نعلين وإصابات خلال اقتحامات في مناطق عدة

- انطلاق حملة الكترونية إسناداً للأسير المريض وليد دقة

- الأسرى المرضى في "الرملة" يقررون الإضراب عن الطعام

- بن غفير: وليد دقة يجب أن ينهي حياته داخل السجن

- "بتسليم": إسرائيل تهجر سكان تجمع عين سامية بالإكراه

- محكمة الاحتلال تماطل بإصدار حكمها على الشرطي قاتل الشهيد الحلاق

- الشرطة الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات في صندلة داخل الخط الأخضر

* "القدس":

- تفجير منزل عائلة الشهيد الخواجا وإخطار بهدم بيت في طورة وتجريف أراض

- واشنطن: موقفنا المناهض للاستيطان لا يتغير مع مرور الزمن

- اشتية: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة

- إسرائيل تنشر مناقصة دولية لبناء أبراج على أراض لفتا

- "بتسيلم": إسرائيل تهجير التجمعات البدوية وتشكل بيئة طاردة في المنطقة "ج"

- الأسرى المرضى في "الرملة" يقررون الإضراب عن الطعام

- اجتماع يبحث طرق تهويد المسجد الأقصى

- اجتماع قريب للكابينيت حول "الجبهة الشمالية"

- طائرات إسرائيلية تلقي منشورات في جنوب لبنان