بدء انتخابات جامعة بيرزيت

رام الله / سما /

بدأ طلبة جامعة بيرزيت، صباح اليوم الأربعاء، انتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد طلبة الجامعة.

وتتنافس ثلاث كُتل في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات، وكتلة الوفاء الإسلامية، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي.

وتتنافس الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت على مقاعد المجلس البالغة 51 مقعدًا، للدورة الحالية 2023-2024، ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 12163 طالبًا وطالبة.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 8:30 صباحًا، وستغلق الصناديق عند الساعة الرابعة مساء، فيما يقترع الطلبة في خمسة مراكز وهي: كلية الآداب، والهندسة، والتجارة، والعلوم، وقاعة كمال ناصر.

جدير بالذكر أن كتلة "اليسار الموحد" أعلنت انسحابها من انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة، ولم تنظر اللجنة التحضيرية للانتخابات بهذا الطلب وذلك لانتهاء الفترة القانونية المخصصة للانسحاب.

وكانت كتلة الوفاء الاسلامية فازت العام الماضي بـ 28 مقعدا فيما حصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات على 18 مقعدا والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي حصل حينها على 5 من مقاعد المجلس.