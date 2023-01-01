قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الحي الشرقي في جنين، واعتقلت المواطن محمد أبو عزيز، ونجله الجريح أحمد، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشه.

وفي جبع جنوب جنين، اعتقل الشاب كرم الهدهد، وشقيقه حكيم، بعد مداهمة منزليهما، وسط اشتباكات مع المقاومين بالمنطقة.

وفي نابلس، اعتقل الشابين بهاء طيان، وخليل أبو غضيب، عقب اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.



وفي القدس المحتلة، اعتقل الفتى أيهم السلامة بعد مداهمة منزل عائلته.