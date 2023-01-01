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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأربعاء 24 مايو 2023 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الحي الشرقي في جنين، واعتقلت المواطن محمد أبو عزيز، ونجله الجريح أحمد، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشه.

وفي جبع جنوب جنين، اعتقل الشاب كرم الهدهد، وشقيقه حكيم، بعد مداهمة منزليهما، وسط اشتباكات مع المقاومين بالمنطقة.

وفي نابلس، اعتقل الشابين بهاء طيان، وخليل أبو غضيب، عقب اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.


وفي القدس المحتلة، اعتقل الفتى أيهم السلامة بعد مداهمة منزل عائلته.

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