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اشتية: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

الثلاثاء 23 مايو 2023 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية



رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن إسرائيل تستهدف بإجراءاتها إعادة احتلال الضفة الغربية، من خلال المزيد من الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري لأبناء شعبنا من المناطق المسماة "ج"، وقرار سلطات الاحتلال البدء بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، والسماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة الألماني توبياس ليندنر، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.

وطالب رئيس الوزراء ألمانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية وعلى رأسها التوسع الاستيطاني والاقتحامات للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقال لأبناء شعبنا، ووقف كافة الاقتطاعات من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة.

كما جدد اشتية مطالبته بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، بما فيها عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس، وضمان مشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا، وإفراج سلطات الاحتلال عن جثامين الشهداء المحتجزة وشهداء مقابر الأرقام، ووقف هدم المنشآت والمنازل والمدارس في المناطق المسماة "ج" والتي جزء منها ممول من الدول المانحة.

وثمن رئيس الوزراء الدعم الألماني الثابت والمستمر لفلسطين، مؤكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون الثنائي والمشترك ما بين البلدين على الأصعدة كافة.

#اسرائيل #الضفة الغربية #رئيس الوزراء محمد اشتية

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