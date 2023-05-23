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الأسرى المرضى في "عيادة سجن الرملة" يقررون الإضراب عن الطعام

الثلاثاء 23 مايو 2023 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى المرضى في "عيادة سجن الرملة" يقررون الإضراب عن الطعام



رام الله/سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسرى المرضى في "عيادة سجن الرملة"، قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم الصحية، في ظل الإهمال الطبي المتعمد وسياسات إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحقهم من الجوانب كافة.

وبينت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى أمهلوا إدارة سجون الاحتلال عدة مرات من أجل توفير العناية الصحية لهم في "عيادة سجن الرملة"، إلا أنها لا تزال تضرب بعرض الحائط مطالبهم الصحية الإنسانية، مشيرة إلى أنهم شرعوا بتنفيذ برنامج نضالي تصاعدي.

وتابعت أن إدارة سجون الاحتلال لا تقوم بفحص طبي للأسرى طوال وجودهم في الاعتقال، ولا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، ولا تسمح بإدخال طواقم طبية لعلاجهم، وترفض تسليم ملفاتهم الطبية لعرضها على أطباء خارج السجون، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.

#الاسرى الفلسطينيين

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