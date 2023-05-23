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الداخلية بغزة تشيد بأداء الدفاع المدني في السيطرة على حريق في النصيرات

الثلاثاء 23 مايو 2023 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تشيد بأداء الدفاع المدني في السيطرة على حريق في النصيرات



غزة/سما/

أشادت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة بالأداء البطولي لطواقم الدفاع المدني والشرطة في السيطرة على حريق نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات وسط  القطاع عصر اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي:"  إن سرعة وشجاعة طواقم الدفاع المدني والشرطة في السيطرة على الحريق حالت دون وقوع كارثة محققة في حال تمدد الحريق إلى منازل المواطنين، بالرغم من تعرض الطواقم المختصة للخطر الشديد والمباشر".
 


 ولفت البزم إلى أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تتابع إجراء التحقيق في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب نقطة الغاز العشوائية، والمحطة المزودة لها بالغاز، وإحالة الملف للنيابة العامة.

وبهذا الصدد، نوّه البزم إلى أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لضبط وإغلاق جميع نقاط الغاز العشوائية المتبقية في محافظات غزة كافة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين.

#فزة

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