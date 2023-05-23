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عقب تصريحات هاليفي حول إيران.. الشيكل يتراجع إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات

الثلاثاء 23 مايو 2023 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب تصريحات هاليفي حول إيران.. الشيكل يتراجع إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات



القدس لمحتلة/سما/

تراجع الشيكل إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، حول إيران، وفي ظل سياسة رفع الفائدة التي ينتهجها بنك إسرائيل المركزي لمواجهة التضخم.

وأوضحت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة بالقضايا الاقتصادية، بأن الشكل تراجع عموما مقابل العملات الرئيسية (الدولار واليورو والجنيه الإسترليني)، في حين ارتفعت قيمة الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

وسجل الدولار أعلى مستوى له مقابل الشيكل منذ 18 آذار/ مارس 2020، وبلغت قيمة الدولار الواحد 3.70 شيكل، في حين وصلت قيمة اليورو إلى 3.98 شيكل وبلغت قيمة الجنيه الإسترليني 4.58 شيكل.

وعزا الخبير الاقتصادي، رونان مناحيم، تراجع قيمة الشيكل إلى عدة عوامل أبرزها تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هليفي، خلال مشاركته في مؤتمر هرتسليا حول "تطورات سلبية في الأفق من شأنها دفع عمل ضد إيران".

كما اعتبر مناحم أن ذلك يأتي مدفوعا بالغموض المتعلق بالخطوة التالية التي قد يتخذها بنك إسرائيل بشأن أسعار الفائدة التي أعلن أمس عن رفعها للمرة العاشرة خلال عام تقريبا، لتسجل أعلى مستويات لها منذ 16 عاما وتصل إلى 4.75%.

ورأى الخبير الاقتصادي أن تصريحات محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، بروفيسور أمير يارون، لا تعكس صورة واضحة حول الإستراتيجية التي يعتزم البنك اتباعها مستقبلا وسياسة التعامل مع الفائدة، وإذا ما سيتواصل رفعها للحد من التضخم.

والسؤال الذي يطرح نفسه في أوساط الاقتصاديين هو ما هي الخطوة التالية للبنك الفيدرالي في الولايات المتحدة (البنك المركزي الأميركي)، ووفقًا لميناحيم، عندما تشير العديد من التصريحات لكبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال استمرار ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، يقوى الدولار مقابل اليورو.

وتزداد التوقعات في الولايات المتحدة ببقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. وأوضح الخبير الاقتصادي الإسرائيلي أن
"انخفاض قيمة الشيكل يتأثر بكل من العوامل المحلية وبارتفاع الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى (الين واليورو)".

وقال هليفي في مؤتمر هرتسليا إن "إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى. وهناك توجها لتقرب دول في المنطقة من إيران. هذا ينبع من رغبة في خفض ’درجات الحرارة’ في المنطقة".

وخلال خطاب هليفي، وردت أنباء عن "سماع دوي انفجار غامض في إيران"، بحسب "كالكاليست"، كما ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير تهديدية لسكان المزارع المحررة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، جنوبي لبنان، تحذرهم من الاقتراب للمناطق الحدودية أو "اختراقها".

#هرتسي هاليفي المستوطنين

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