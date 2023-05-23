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"بطل المحترفين" يضم 3 لاعبين جدد

الثلاثاء 23 مايو 2023 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بطل المحترفين" يضم 3 لاعبين جدد



القدس المحتلة / سما /

أعلن نادي جبل المكبر, ضم 3 لاعبين جدد في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم 2023-2024.

وأكد جبل المكبر بطل دوري المحترفين بالموسم الأخير, انضمام الثلاثي محمد مراعبة وهاني عبد الله ومحمد عبيد لصفوف الفريق قادمين من هلال القدس.

وأوضح أن الثلاثي إضافة قوية للفريق على صعيد الوسط والهجوم, خاصة أنه يترقب الظهور في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

يشار إلى أن جبل المكبر سيشارك في دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي, بجانب اللعب في بطولة "القدس والكرامة" المقررة أواخر الشهر الحالي

#بطل المحترفين #دوري المحترفين #الانتقالات الصيفية

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