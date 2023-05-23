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محمد بركات يعود لدوري الممتازة

الثلاثاء 23 مايو 2023 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بركات يعود لدوري الممتازة



غزة / سما /

يستعد المهاجم محمد بركات للعودة لأجواء الدوري الممتاز من جديد خلال الموسم القادم 2023-2024 المقرر انطلاقه يوم 21 يوليو القادم بانطلاق بطولة كأس غزة التي تسبق انطلاق الدوري الممتاز يوم 11 أغسطس من العام الجاري.

ووقع النجم بركات “39” عاماً، على كشوفات الأهلي رسمياً بعد عودته للدوري الممتاز الذي لعب معه الموسم قبل الماضي قبل أن ينتقل للشاطئ ويلعب مرحلة الذهاب معه في الدرجة الأولى.

وتنقل بركات بين عدة أندية أبرزها الصداقة واتحاد خانيونس، كما احترف لفترة قصيرة في صفوف فريق الشعلة السعودي،  وحصل مع شباب خانيونس على لقبي الدوري والكأس، وحاز على لقب هداف بطولة الدوري الممتاز 3 مراتب.

وسبق للأهلي أن تعاقد مع الخماسي (محمد الحداد، سامي الداعور، وإبراهيم النتيل، والحارسين إياد أبو دياب وإبراهيم الكويفي).

ويسعى الأهلي للحفاظ على مكانه بدوري الدرجة الممتازة الموسم القادم، وعدم العودة مُجدداً لدوري الأولى، حيث عمل مجلس الإدارة على الاستقرار الفني وجدد الثقة بالمدرب حمادة شبير.

#محمد بركات #الممتازة

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