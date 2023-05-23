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أوتشا: الاحتلال هدم واستولى على 42 مبنى في الضفة خلال أسبوعين

الثلاثاء 23 مايو 2023 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم واستولى على 42 مبنى في القدس، والمنطقة "ج" في الضفة المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة عدم وجود رخص البناء.

وأضاف "أوتشا" في تقرير دوري يرصد انتهاكات الاحتلال بين 2 حتى 15 أيار (مايو) الجاري، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 50 فلسطينيًا بينهم 23 طفلًا، وألحقت أضرارا في سبل عيش أكثر من 600 آخرين.

ونوه إلى أن 9 من هذه المباني مقدمة من المانحين كمساعدات إنسانية، بما فيها مدرسة، وكان أكثر من 26 مبنى يقع في المنطقة "ج"، بما فيها مدرسة موّلها المانحون جنوب بيت لحم.

وقال: إن الاحتلال هدم المباني الـ16 المتبقية في القدس، بما فيها مبنيان سكنيان هُدما في منطقة وادي قدوم في سلوان، ما أسفر عن تهجير سبع أسر تضم 39 فردًا، بمن فيهم 22 طفلا.

وأوضح "أوتشا" أن 7 مبانٍ أخرى هُدمت على يد أصحابها لتفادي دفع الغرامات للاحتلال، وأن الاحتلال دمر في المنطقة “أ” بالضفة مبنى سكنيًا، وألحق الأضرار في ثلاثة غيره خلال العملية التي نفذها في البلدة القديمة بنابلس.

#أوتشا #هدم #الاحتلال #الضفة

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