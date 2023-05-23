مصر.. القبض على الفنان سعد الصغير وزوجته وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

وكالات / سما /

نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل إلقاء القبض يوم الاثنين على الفنان سعد الصغير، وزوجته الراقصة برلنتي عامر.

وجاء القبض على الفنان المصري وزوجت بعدما قدمت سيدة تدعى رانيا صالح، 23 سنة ربة منزل ومقيمة في منطقة الهرم ببلاغ ضد طليقها السابق الفنان سعد الصغير وزوجته وتدعى برلنتي عامر لاقتحام شقتها والتعدي عليها بالضرب والسب والقذف وذلك لخلافات سابقه بينهم .

وأفادت السيدة رانيا صالح، طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها بأن الفنان سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر، قاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف.

تابعت مقدمة البلاغ، بأن سعد الصغير وزوجته قاما بتهديها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها.

وأرجعت مقدمة البلاغ سبب ذلك إلى خلافات سابقة بينهما وطالبت الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته وعدم التعرض لها وحمايتها.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، رصدت كاميرات المراقية سعد الصغير لحظة دخوله مع زوجته الراقصة، إلى عقار السيدة ووقفهم عن المصعد، حيث حدثت مشادة كلامية بين سعد الصغير وزوجته قبل الصعود للسيدة.