انطلاق مناظرة الكتل الطلابيّة في جامعة بيرزيت

رام الله / سما /

انطلقت، ظهر اليوم الثلاثاء، المناظرة الطلابية للكتل الانتخابيّة المتنافسة على مقاعد مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت بمدينة رام الله، وذلك قبل يوم من موعد الانتخابات التي تعقد يوم غدٍ الأربعاء.

وتتنافس ثلاث كُتل في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، وهي: حركة الشهيد ياسر عرفات، وكتلة الوفاء الإسلامية، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي.

يذكر أن حركة اليسار الموحد قد أعلنت عن انسحابها من الانتخابات، خارج المدة القانونية المقررة للانسحاب.

ومن المقرر أن تفتح صناديق الاقتراع أبوابها أمام 12163 طالبا وطالبة من برنامج البكالوريوس، في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد، وتستمر حتى الرابعة عصرا.