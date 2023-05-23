إسرائيل توجه رسالة لمصر بعد ترجمة تفسير القرآن للغة العبرية لأول مرة

القدس المحتلة / سما /

وجهت السفيرة الإسرائيلية لدى مصر أميرة أورون، رسالة لوزارة الأوقاف المصرية لترجمتها تفسير القرآن الكريم كاملا إلى اللغة العبرية.

وقالت أورون وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية: "أبارك هذه المبادرة القيمة والمباركة، للمرة الاولى بإمكاننا قراءة تفسير القرآن باللغة العبرية الذي أشرفت عليه وقدمته وزارة الأوقاف المصرية ونخبة من أفضل العلماء والمترجمين في مصر".

وأضافت سفيرة تل أبيب أن هذه الترجمة ستساهم في زيادة المعرفة، والتفاهم والتعارف الإبداعي بين الشعوب، قائلة: "نبارك لكل من شارك في إصدار هذا العمل الى حيز التنفيذ".

وكان المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية قد أعلن منذ عدة أيام صدور ترجمة لتفسير معاني القرآن الكريم للغة العبرية لأول مرة فى مصر .

وقامت لجنة الترجمة والحوار الحضاري إحدى لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بترجمة "تفسير المنتخب" لمعاني القرآن الكريم والذى ألفه مجموعة من أساتذة التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية تحت إشراف وزير الإوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة إلي لغات عديدة منها الإنجليزية والفرنسية والأوردية والسواحلية والهوسا ومؤخرا ترجمته إلى اللغة العبرية.

وترجم الأستاذ الدكتور سعيد عطية أستاذ الديانة اليهودية وعميد كلية اللغات والترجمة الأسبق بجامعة الأزهر والأستاذ علي أبو هاشم عنان الرئيس السابق للخدمة العبرية بالتلفزيون المصري تفسير المنتخب لمعاني القرآن الكريم والذى يحوي 1100صفحة .

وأكد رئيس لجنة الترجمة والحوار الحضاري الأستاذ الدكتور سعيد عطية لوسائل إعلام مصرية أن العمل استغرق 6 أشهر ، وهو العمل الأول فى ترجمة معاني القراءن للعبرية و يهدف إلى تقديم تفسير بسيط ووسطي للقرآن الكريم للباحثين واليهود وتقديم صورة صحيحة للإسلام خاصة فيما يتعلق ببني إسرائيل واليهود في القرآن الكريم .