انطلاق المؤتمر العام لنقابة الصحفيين وسط احتجاجات بغزة

رام الله / سما /

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، "مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة"، في قاعات الهلال الأحمر الفلسطيني بالتزامن بين الضفة وغزة.

وأعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر عن اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر، بحضور 1974 من غزة والضفة.

وحضر المؤتمر أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والمجلس الثوري، وقيادات وطنية، ووزراء، وممثلون عن فصائل العمل الوطني، وشخصيات رسمية واعتبارية، وكتاب ومثقفون، وممثلون عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاتحاد الدولي للصحفيين، وصحفيون عرب وأجانب.

وفي السياق ذاته، نظم الحراك الصحفي في قطاع غزة وقفة اليوم، للمطالبة بوقف إجراءات انتخابات النقابة، والشروع في خطوات إصلاح النقابة.

وكانت المحكمة الإدارية في غزة، سمحت بعقد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين دون إجراء الانتخابات، وتحديد جلسة للبت في القضية يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023.