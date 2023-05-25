كيف يمكن إضافة نص أثناء إنشاء مقطع Reels على فيسبوك؟ تفاصيل

وكالات / سما /

اطلقت فيس بوك "ريلز" أو مقاطع الفيديو القصيرة على الفيس بوك Facebook Reels وهي ميزة جديدة بمنصة فيس بوك، حيث يمكنك إنشاء محتوى فيديو قصير ومشاركته في موجز الأخبار ومجموعات الفيس بوك، هذه ميزة تم إنشاؤها بشكل أساسي للتنافس مع التطبيق الصيني (تيك توك)، وهو أحد التطبيقات التي تمكنت من الحصول على ملايين التنزيلات، ومنذ إطلاقه، أصبح شائعًا للغاية وظهر العديد من المنافسين، وعلى رأسهم الفيس بوك، الذي أطلق مؤخرًا ميزة فيس بوك ريلز، أثناء إنشاء مقطع ريلز، يمكنك إضافة نص إليه، من خلال عدة خطوات:-

1- سجّل المقاطع الخاصة بك، ثم اضغط على تعديل.

2- اضغط على النص في أعلى اليسار.

3- اكتب ما تود إضافته، ثم اضغط على تم.

4- اضغط على النص وقم بالسحب لنقله، يمكنك تغيير حجم النص أو تدويره من خلال الضغط والسحب بأصبعين.

5- يمكنك أيضًا تعيين الخيارات للنص الخاص بك، مثل المدة أو اللون أو الخط، اضغط على النص لإعادة فتح المحرر.

6- اضغط على علامة الوقت لتغيير مدة النص الخاص بك. اضغط واسحب لتعيين متى يبدأ النص الخاص بك ومتى ينتهي.

7- اضغط على ايقونة الالوان لتغيير لون النص.