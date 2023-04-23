  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: الأسير مجد عمارنة وابناه مجاهد وأحمد يعانون من ظروف صحية صعبة

الثلاثاء 23 مايو 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع الصحي والاعتقال التعسفي للأسير مجد عمارنة، وابنيه مجاهد وأحمد، المتواجدين في سجن النقب، بعد زيارة محامي الهيئة فادي عبيدات لهم للاطمئنان على وضعهم.   

وقالت الهيئة، إن الأسير مجد عمارنة -عز الدين- (52 عاما) من جنين، خاض إضرابا عن الطعام من تاريخ 23/04/2023 حتى تاريخ 04/05/2023 لمدة 12 يوما، وتم الاتفاق على فك الإضراب مقابل أن يتم تحديد سقف لاعتقاله الإداري، وتقديم العلاج لابنه مجاهد المعتقل معه في القسم نفسه إلى جانب ابنه الآخر أحمد، الذي تم تحويله إلى الاعتقال الإداري بحجة وجود ملف سري، حيث تم تمديده ثلاث مرات، في كل مرة أربعة أشهر، وينتهي التمديد الحالي بتاريخ 15/08/2023.

ويعاني مجاهد (21 عاما) والمحكوم لمدة عامين، من تشنجات في الوجه والكتفين والرجلين واليدين، وانتفاخ في الشفتين وانزياح في الفم نتيجة إعطائه أربعة إبر بنج عندما راجع عيادة الأسنان.

وكانت إدارة السجن قد أخلّت بالاتفاق المتعلق بفك الإضراب مع والده، ولم يقدم لمجاهد أي علاج، واليوم أصبح يعاني من حالة عصبية وتشتت ونسيان وعدم تركيز، ووضعه الصحي آخذ بالتدهور بشكل سريع.

وأضاف محامي الهيئة، أن الأسير مجد عمارنة ضرير ويعاني من مشاكل في المعدة والقولون العصبي والضغط، كما تم تحويله إلى الاعتقال الإداري بحجة وجود ملف سري وتمديده ثلاث مرات لمدة ستة أشهر، إذ ينتهي التمديد الحالي بتاريخ 18/6/2023، ومؤخرا أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا موافقتها على تمديده للمرة الرابعة لمدة أربعة أشهر إضافية.

#هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

هنية يرد على رسالة قائد فيلق القدس عقب معركة "ثأر الأحرار"

شروط سعودية تتعلق بالقضية الفلسطينية: نتنياهو يجري محادثات مع بن سلمان لتطبيع العلاقات

مشكلة تسلب النوم من عيون قادة إسرائيل.. ما هو السلاح الذي لم يظهر في مُناورة “حزب الله” الرمزية؟

حاليفا: "حرب كُبرى" محتملة بسبب نصر الله وحماس تسعى لتفعيل القوة ضدنا من ثلاث جبهات

هآرتس: نتنياهو يتباهى لكن العملية الأخيرة على غزة لم تغير شيئا

أوغان يقرب أردوغان من الرئاسة

قناة عبرية: نتنياهو سيرد قريبا على طلب لبوتين خوفا من أزمة دبلوماسية

الأخبار الرئيسية

image_processing20230523-2795566-6l31j7

انطلاق المؤتمر العام لنقابة الصحفيين وسط احتجاجات بغزة

يائير لابيد : هذه هي السنة التي سنعود فيها إلى السلطة ..

استعدادًا لجولة جديدة امام غزة .. الاحتلال يحصن نفسه أمام الصواريخ المضادة للدروع

NSiyL

قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين

34YtV

أبو مرزوق يتحدث عن سبب عدم إعلان حماس المشاركة في " ثار الأحرار" والمصالحة الفلسطينية والقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية