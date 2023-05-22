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يائير لابيد : هذه هي السنة التي سنعود فيها إلى السلطة ..

الثلاثاء 23 مايو 2023 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
يائير لابيد : هذه هي السنة التي سنعود فيها إلى السلطة ..



القدس المحتلة / سما /

علق زعيم المعارضة يائير لبيد على نجاح الائتلاف الحكومي الحالي في التغلب على أزمة ميزانية الدولة ، والتي ستجعل على ما يبدو من الصعب للغاية الإطاحة بها ، وقال للقناة 13 العبرية"إنه لا توجد صلة بين الأمرين".

وقال لبيد: "ما زلت أعتقد أننا سنعود إلى السلطة في عام 2024".

يشار الى انه و بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية قبل حوالي أربعة أشهر ، عُقد اجتماع بين رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.مباشرة بعد الاجتماع ، شارك لبيد مذكرة تركها على الطاولة في مكتب رئيس الوزراء.

حمل لبيد صورة المذكرة على حسابه على تويتر وكتب: "تركتها على الطاولة في مكتب رئيس الوزراء" ، ولم يكن هناك سوى كلمتين مكتوبتين على الملاحظة: "لابيد - 2024".

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