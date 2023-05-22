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بمشاركة السلام.. سحب قرعة بطولة "أجيال الغد" للكراسي المتحركة

الثلاثاء 23 مايو 2023 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة السلام.. سحب قرعة بطولة "أجيال الغد" للكراسي المتحركة



عمان / سما /

سحبت اللجنة المنظمة لبطولة "أجيال الغد" لكرة السلة للكراسي المتحركة, قرعة منطقة غرب آسيا, المقررة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتجري البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة, في ظل مشاركة 5 فرق عربية هم السلام من غزة, والمستقبل من نابلس, وأجيال الغد والمستقبل من الأردن, والكويت الكويتي.

ويلعب فريق السلام "بطل فلسطين" مع أجيال الغد "المستضيف" اليوم الثلاثاء, على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين الرياضي.

وتنطلق البطولة اليوم بواقع مباراتين يوميا, على أن تختتم في الثامن والعشرين من الشهري الحالي, علما أن السلام سيلعب مع المستقبل الأردني الأربعاء, والمستقبل الفلسطيني الخميس, والكويت الكويتي الجمعة.

ويترأس وفد نادي السلام ظريف الغرة، ويضم كلا من محمد العربي، ومحمد عجور، وحسام القلازين، وعلى جبريل، وأنس مشتهى، وشادي ضهير، وحسين النعيزي، ومحمد حسونة، وأحمد أبو دياب, والمحترف المغربي زهير شلاط.

#نادي السلام #أجيال الغد #الأردن #كرة السلة للكراسي المتحركة

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