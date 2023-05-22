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فريقان من فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي

الثلاثاء 23 مايو 2023 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فريقان من فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي



الضفة المحتلة / سما /

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفرق المشاركة من منطقة غرب آسيا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023/2024، والتي ستشهد مشاركة فريقين فلسطينيين.

ومن المقرر أن يشارك فريق جبل المكبر في البطولة بداية من دور المجموعات، بصفته بطلا لدوري المحترفين بالضفة الغربية للمرة الأولى في تاريخه، حيث ستكون الفرصة متاحة للفريق من أجل تحقيق إنجاز فلسطيني حال تمكن من اجتياز مرحلة المجموعات.

وفي نفس الإطار نفسه، سيشارك هلال القدس وصيف دوري المحترفين في البطولة بداية من الدور التمهيدي، حيث اعتمد الاتحاد الآسيوي تواجد 11 فريقاً في دور المجموعات، على أن يلحق بهم فريقاً واحداً من الدور التمهيدي، حيث من المتوقع أن يلعب هلال القدس مباراتين في هذا الدور على أن ينضم لدور المجموعات حال تمكن من تحقيق الفوز فيهما.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها المكبر ببدور المجموعات لبطولة الاتحاد الآسيوي، حيث سبق وأن شارك في الدور التمهيدي الأول قبل خمس سنوات تقريباً بقيادة الكابتن غسان البلعاوي، فيما سبق للهلال المشاركة في البطولة خمسة مرات أعوام 2015 و 2018 و 2019 و 2020 و 2022، ولم يتمكن في تلك المشاركات من اجتياز دور المجموعات للأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن يتم تقسيم فرق غرب آسيا إلى 3 مجموعات يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني للأدوار الاقصائية.

#كأس الاتحاد الآسيوي #نادي جبل المكبر #هلال القدس #فلسطين

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