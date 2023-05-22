دعوة مصرية لبيع النادي الأهلي تثير الجدل في الوسط الرياضي المصري

وكالات / سما /

أثارت دعوة إعلامي مصري إلى طرح النادي "الأهلي" للبيع، الكثير من الجدل والمخاوف مما قد يطال القلعة الحمراء من عمليات تفريط في أصول وممتلكات مصر العامة، والتي تجري على قدم وساق وفقا لبرنامج إقراض صندوق النقد الدولي لحكومة القاهرة، وبدعوى إنقاذ البلاد من أزماتها المالية والاقتصادية.

وقدم الإعلامي الرياضي المصري مهيب عبدالهادي، دعوة عبر فضائية "إم بي سي مصر"، طالب فيها بطرح الأندية المصرية الحكومية للبيع وخاصة النادي الأهلي، صاحب التاريخ والبطولات والقيمة التسويقية العالية، بعنوان مساعدة البلاد في أزمتها مع العملات الصعبة.

وتعاني مصر من شح في الدولار، وتراجع في الاستثمارات الخارجية، وعجزا عن توفير العملة الصعبة لتلبية متطلبات استيراد السلع الاستراتيجية، ما دفع الحكومة إلى مواصلة الاستدانة وطرح نحو 40 شركة حكومية بالبورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، منذ آذار/ مارس الماضي.

وهو ما جاء في إطاره حديث مهيب، الذي قال عبر برنامجه "اللعيب": "لو طرحنا أسهم الأهلي للبيع سنحصل على أكثر من ملياري دولار"، ضاربا المثل بأندية أوروبية جرى بيعها، لافتا إلى وجود عرض قطري وآخر إنجليزي لبيع "مانشستر يونايتد" الإنجليزي بـ6.5 مليار جنيه إسترليني.

ودعا وزير الرياضة المصري إلى تعديل القوانين، مخاطبا إياه بالقول: "عدل القوانين وهات فلوس للبلد مليارات الدولارات"، مضيفا أنه "إذا لم تدخل كرة القدم الاستثمار فإن المسؤولين عليها فاشلون"، مؤكدا أن اقتصاد البرازيل قائم على كرة القدم.

وطالب مهيب، بـ"تفعيل شركات الكرة"، مؤكدا أن "الكرة أصبحت استثمارا، والأندية الشعبية بلا استثمار، والمستثمر سيدفع في شراء النادي وسيقوم بعمل تدعيم يؤدي إلى النجاح في أفريقيا، ولذا فإننا نحتاج إلى ثلاثة أندية مثل بيراميدز".

"ميزانية الأهلي"

الأهلي الذي تأسس عام 1907، له أربعة فروع بالقاهرة الكبرى، أقدمها التاريخي بمنطقة الجزيرة، ومدينة نصر، والسادس من أكتوبر، والتجمع الخامس، فيما يجري بناء ستاد عملاق لفريق الكرة بالسادس من أكتوبر.

وفي العام 2022، قدم الأهلي أكبر ميزانية بتاريخه، بقيمة بلغت ثلاثة مليارات و87 مليون جنيه، فيما حقق فائضا بنحو 149 مليونا و853 ألف جنيه، بحسب بيان النادي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقع أكبر عقد رعاية بتاريخ القلعة الحمراء، من شركة "اتصالات مصر"، وبنك "أبوظبي الأول مصر".

ووفق موقع "الأهلي" عبر الإنترنت، فإنه في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يحصل النادي الأهلي على مبلغ مليارين و300 مليون نظير عقد البث والرعاية لمدة أربع سنوات.

وعبر فضائية "الأهلي" التابعة للشركة المتحدة للإعلام المملوكة لجهاز سيادي مصري، أكد المدير التنفيذي للنادي سعد شلبي، أن حقوق الأهلي من البث الفضائي تبلغ 660 مليون جنيه لمدة 4 سنوات.

"بطولات الأهلي"

ويعتبر الأهلي، أحد أعرق أندية دول القارة الأفريقية والأندية العربية والمصرية، حيث حصل على بطولات دوري وكأس مصر، ودوري وكأس أبطال أفريقيا، وكأس العرب، والأفروآسيوية، وله 8 مشاركات تاريخية ببطولة كأس العالم للأندية، التي حصل على مركزها الثالث 3 مرات.

للأهلي 42 لقبا للدوري العام المصري، أولها بموسم (1949/1948) وآخرها بموسم (2019/2018)، بفارق 29 بطولة عن منافسه التاريخي نادي الزمالك.

وكما أنه أكثر الأندية المصرية تتويجا بالدوري، فإنه يعد أيضا الأكثر حصولا على بطولة الكأس بـ38 لقبا، وبطولة كأس السوبر بـ13 مرة، ليبقى أكثر الفرق تتويجا بالبطولات المحلية.

وقاريا، يتزعم الأهلي فرق أفريقيا ويحمل لقب "نادي القرن"، كونه الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا بـ10 بطولات، وببطولة السوبر الأفريقي 8 مرات، وبكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات، وبكأس الاتحاد الأفريقي التي تندر مشاركته فيها مرة واحدة عام 2014.