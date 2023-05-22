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رسمياً.. قرار من المحكمة الرياضية بخصم نقاط من رصيد يوفنتوس

الثلاثاء 23 مايو 2023 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. قرار من المحكمة الرياضية بخصم نقاط من رصيد يوفنتوس



وكالات / سما /

أعلنت المحكمة الرياضية الفيدرالية في إيطاليا، أمس الإثنين، خصم 10 نقاط من رصيد نادي يوفنتوس في ترتيب الدوري الإيطالي.

وكانت قد قررت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي، في يناير/كانون الثاني الماضي، خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس، لكن اللجنة الأولمبية علقت تنفيذ القرار، للسماح بإعادة مراجعة العقوبات المفروضة على يوفنتوس.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن  المحكمة الرياضية عقدت جلسة جديدة مساء أمس الإثنين، وتم تخفيض العقوبة من 15 نقطة إلى 10 نقاط وتنفيذ القرار.

وجاء فرض هذه العقوبة على يوفنتوس نتثجة ارتكابه مخالفات مالية، عن طريق تضخيم رسوم الانتقالات لتعزيز مكاسب رأس المال.

وكان يوفنتوس يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 69 نقطة، قبل اعتماد العقوبة، فيما تراجع يوفنتوس بعد قرار خصم 10 نقاط بشكل رسمي للمركز السابع، برصيد 59 نقطة.

 

ترتيب الدوري الإيطالي بعد خصم 10 نثاط من يوفينتوس

 

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#المحكمة الرياضية #يوفنتوس #الدوري الإيطالي #إيطاليا

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