تشافي : عودة ميسي إلى برشلونة محل شك ولكن!

وكالات / سما /

صرح تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى البرسا محل شك، مشيراً إلى أن الأمر لا يعتمد فقط على العوامل المادية بل أيضاً رغبة ونية اللاعب في العودة.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالعودة إلى صفوف برشلونة من جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وسينتهي عقد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويحق له الانتقال إلى أي فريق مجاناً عقب انتهاء الموسم.

وأصبح من حكم المؤكد رحيل ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان بعد موسمين مع النادي الباريسي وسط اهتمام البرسا وأيضاً الهلال السعودي بضمه.

وتحدث ليونيل ميسي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “عودة ميسي؟ عودته محل شك حيث ذلك سيعتمد على أشياء كثيرة”.

وأضاف “إنه لاعب كرة قدم مذهل وهو صديق لي. سنرى ما إذا كان سيحدث ذلك أم لا، كما أن الأمر سيعتمد على نية ورغبة ليونيل ميسي في العودة”.