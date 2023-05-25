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كلوب يؤكد رحيل نجم ليفربول عن الفريق

الثلاثاء 23 مايو 2023 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يؤكد رحيل نجم ليفربول عن الفريق



وكالات / سما /

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على رحيل واحد من لاعبي الريدز بشكل رسمي بمجرد نهاية الموسم الجاري.

وأفاد كلوب في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، بأن لاعب الوسط البرازيلي أرثور ميلو سيحمل حقائبه ويغادر قلعة أنفيلد رود بمجرد نهاية فترة الإعارة من نادي يوفنتوس الإيطالي، في آخر الموسم.

ولا يرغب مدرب ليفربول في بقاء أرثور ميلو في صفوف فريقه، حيث يخرج من خططه في خط الوسط، في الوقت الذي يعمل فيه المدرب على ثورة في خط وسط الفريق من خلال جلب ثلاثة لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية” أتمنى الأفضل لأرثور ميلو، فترة إعارته وصلت لخط النهاية، إنه محترف عظيم وأظهر قدرته لكل من عمل معه”.

لاعب برشلونة الإسباني السابق، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، سيعود إلى يوفنتوس الذي يرتبط معه بعقد سار يصل لخط النهاية في يونيو 2025.

ولم يشارك أرثور ميلو مع ليفربول في أي مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وظهر في مباراة يتيمة مع الفريق الأول بدوري ابطال أوروبا وكان ذلك في الخسارة أمام نابولي الإيطالي برباعية لهدف في دور المجموعات.

#يورجن كلوب #ليفربول #أرثور ميلو

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