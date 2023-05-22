رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

حزب الله على الجدار

تحذير من رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية نصر الله قد يدهور المنطقة إلى حرب كبيرة، وعلى إسرائيل أن تستعد وتستغل الوقت

مناورة عسكرية لوحدات النخبة لحزب الله الذي لا يخطط لحرب شاملة وإنما على استعداد لشن هجوم لوحدات النخبة وسيحاولون اقتحام الأراضي في الشمال وأخذ الرهائن

رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية: حسن نصر الله سيتخذ قريبا خطوة خاطئة قد تدهور المنطقة إلى حرب كبيرة

اقتحام الجيش لنابلس وتفجير مختبر للعبوات الناسفة وقتل ثلاثة فلسطينيين، وإصابة ثلاثة آخرين، وشارك في العملية 200 جندي و70 سيارة عسكرية مصفحة

أمين سر منظمة التحرير حسين الشيخ اتهم إسرائيل بإعلان الحرب على الفلسطينيين وقتلهم وهدم بيوتهم والمس بأماكنهم المقدسة وأن الدم الفلسطيني ثمن بقاء حكومة نتنياهو

للمرة العاشرة محافظ بنك إسرائيل يرفع الفائدة بنسبة ربع بالمئة

نتنياهو يقر نصف مليار شيقل للأحزاب الدينية وحزب بن غبير لدعم الميزانية التي ستمس بالفقراء بالأساس

"معاريف":

في الطريق لإقرار الميزانية بعد الاتفاق مع الحرديم وبن غفير

غلاء المعيشة لا ينخفض والفوائد ترتفع للمرة العاشرة خلال عام

وزير الأمن جالانت: إيران تقيم مواقع عسكرية بالبحر

رئيس الاستخبارات العسكرية يهدد حسن نصر الله

مراقب الدولة يخصم 5% من ميزانية الأحزاب العربية

رسالة شديدة اللهجة من الولايات المتحدة: واشنطن تندد باقتحام بن غفير للأقصى وشرعنة البؤرة الاستيطانية حومش

ارتفاع عدد العرب في البلدات المختلطة وعدد الفلسطينيين يرتفع في القدس وعدد اليهود ينخفض

"هآرتس":

رفع الفوائد البنكية للمرة العاشرة

مقتل ثلاثة فلسطينيين من شهداء الأقصى برصاص الجيش في نابلس وتدمير منزل تُصنع به العبوات الناسفة

رئيس الاستخبارات العسكرية: نصر الله قد يخطئ ويؤدي إلى حرب كبيرة

الولايات المتحدة: إقرار اقتحام المستوطنين لحومش خرق لالتزام إسرائيل للرئيس بايدن

دعوة نتنياهو وهرتسوغ لزيارة الإمارات

افتتاحية الصحيفة: إقرار الميزانية – إسرائيل في طريقها إلى الهاوية