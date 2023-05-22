رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد ثلاثة شبان وإصابة ستة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

كما عنونت الصحف، إصابة مواطن بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في مدينة جنين وبلدة نعلين، وهدم منزلين وخيمة سكنية في أم صفا، ومسافر يطا، وإخطارات بهدم منازل ومنشآت وحظائر في الأغوار الشمالية، ويعبد.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ مجزرة الفجر في مخيم بلاطة.. ثلاثة شهداء و6 إصابات وتفجير منازل

_ الرئاسة: مجزرة بلاطة استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها شعبنا

_ الرئيس يهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بذكرى إعلان الوحدة

_ نقل الأسير وليد دقة إلى مستشفى "أساف هروفيه"

_ آثار المجزرة تهرول في أزقة مخيم بلاطة

_ مستوطنون يحرقون مساحات شاسعة من أراضي سهل رامين

_ الرئيس يمنح مدير عام منظمة العمل العربية وسام نجمة الاستحقاق والتميز

_ حقوقيون أميركيون يطالبون ممثليهم بالتصويت على قانون وقف تمويل المستوطنات

_ الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحصل على الشهادة الدولية لحوكمة نظام إدارة الجودة

_ مجلس الوزراء يكلف رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع ببناء وتطبيق إجراءات العمل لتعزيز حوكمة أعمال المؤسسات

"الأيام":

­_ استشهاد 3 شبان في مخيم بلاطة خلال اجتياح واسع نفذه جيش الاحتلال

_ الاحتلال يستولي على أرض في عابود، ويهدم منازل ويخطر بهدم مساكن ومنشآت في الأغوار الشمالية

_ إطلاق نار على سيارة للمستوطنين جنوب نابلس

_ نقل الأسير وليد دقة بشكل عاجل إلى مستشفى أساف هروفيه

_ موافقة إسرائيلية مبدئية على مستوطنة بين راس العامود وأبو ديس بالقدس

_ "السلام الآن": حكومة الاحتلال تخصص 41 مليون شيقل لصالح نشاط "إلعاد" الاستيطانية في سلوان

_ واشنطن وباريس قلقتان من استفزازات بن غفير في المسجد الأقصى

_ "أوتشا": الاحتلال هدم أو صادر 42 مبنى في القدس الشرقية والمنطقة (ج) خلال أسبوعين

_ مجلس الوزراء يكلف رؤساء الدوائر الحكومية بتطبيق إجراءات العمل

"القدس":

_ ثلاثة شهداء وستة جرحى بمخيم بلاطة

_ إصابات وهدم وإخطارات واعتداءات للمستوطنين

_ اجتماع بجدة لبحث الاعتداءات على الأقصى

_ المصادقة على بناء 400 وحدة استيطانية في أبو ديس

_ الحكومة تكلف "الخارجية" بالطلب من "اليونسكو" إرسال فريق يطلع على مخاطر الأنفاق أسفل الأقصى

_ "4" مسيرات استيطانية في قلب الخليل خلال الشهر الجاري

_ إسرائيل تواصل تطوير "قبة الليزر" المضادة للصواريخ