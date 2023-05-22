  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل رجل في جريمة إطلاق نار بالرملة

الثلاثاء 23 مايو 2023 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رجل في جريمة إطلاق نار بالرملة



القدس المحتلة / سما /

قتل رجل في مطلع الستينيات من عمره، صباح اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار، وقعت في مدينة الرملة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في مدينة الرملة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة رجل في الستينيات من عمره، متأثرا بإصابته الحرجة جراء تعرضه إلى إطلاق نار.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات وأسباب جريمة إطلاق النار، حيث شرعت بجم الأدلة والإفادات لفك رموز الجريمة، دون أن تبلغ عن تنفيذ أي اعتقالات.

74 قتيلا منذ مطلع العام الحالي

وبمقتل الستيني في الرملة، وصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 74 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان، وفي الغالبية العظمى من الجرائم، لم تقبض الشرطة على القتلة أو تعتقل مشتبه بهم.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا متواصلا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها لمكافحة الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

الأكثر قراءة اليوم

شروط سعودية تتعلق بالقضية الفلسطينية: نتنياهو يجري محادثات مع بن سلمان لتطبيع العلاقات

مشكلة تسلب النوم من عيون قادة إسرائيل.. ما هو السلاح الذي لم يظهر في مُناورة “حزب الله” الرمزية؟

حاليفا: "حرب كُبرى" محتملة بسبب نصر الله وحماس تسعى لتفعيل القوة ضدنا من ثلاث جبهات

هآرتس: نتنياهو يتباهى لكن العملية الأخيرة على غزة لم تغير شيئا

أوغان يقرب أردوغان من الرئاسة

قناة عبرية: نتنياهو سيرد قريبا على طلب لبوتين خوفا من أزمة دبلوماسية

أسوشيتد برس: إيران تُشيّد "منشأة نووية عميقة" خارج نطاق السلاح الأمريكي لتدميرها

الأخبار الرئيسية

NSiyL

قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين

34YtV

أبو مرزوق يتحدث عن سبب عدم إعلان حماس المشاركة في " ثار الأحرار" والمصالحة الفلسطينية والقدس

photo_2023-05-22_19-00-37

حاليفا: "حرب كُبرى" محتملة بسبب نصر الله وحماس تسعى لتفعيل القوة ضدنا من ثلاث جبهات

تنزيل (1)

شروط سعودية تتعلق بالقضية الفلسطينية: نتنياهو يجري محادثات مع بن سلمان لتطبيع العلاقات

180d322193e430aecba03c1d074fa5bd

هنية يرد على رسالة قائد فيلق القدس عقب معركة "ثأر الأحرار"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية