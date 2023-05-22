مقتل رجل في جريمة إطلاق نار بالرملة

القدس المحتلة / سما /

قتل رجل في مطلع الستينيات من عمره، صباح اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار، وقعت في مدينة الرملة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في مدينة الرملة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة رجل في الستينيات من عمره، متأثرا بإصابته الحرجة جراء تعرضه إلى إطلاق نار.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات وأسباب جريمة إطلاق النار، حيث شرعت بجم الأدلة والإفادات لفك رموز الجريمة، دون أن تبلغ عن تنفيذ أي اعتقالات.

74 قتيلا منذ مطلع العام الحالي

وبمقتل الستيني في الرملة، وصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 74 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان، وفي الغالبية العظمى من الجرائم، لم تقبض الشرطة على القتلة أو تعتقل مشتبه بهم.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا متواصلا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها لمكافحة الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.