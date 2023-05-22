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إصابات خلال حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

الثلاثاء 23 مايو 2023 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية



رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل عدد آخر، فجر الثلاثاء، خلال حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأصيب 4 مواطنين، بينهم 3 بالرصاص الحي، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية.

وأصيب الشبان  بعد استهدافهم داخل مركبة كانوا على متنها، فيما أصيب الرابع بكسور بفعل تعمد قوات الاحتلال دهسه.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال في البلدة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، المطارد محمد طبنجة والذي تلاحقه منذ سنوات، وذلك خلال تواجده في منزل شقيقته بمنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة.

وداهمت تلك القوات، شقة الأسير نعيم ادريس الذي اعتقل منذ أيام على حاجز حوارة، وقامت بتفتيشها بشكل دقيق.

كما داهمت قوات أخرى، ما لا يقل عن 15 منزلًا في بلدة سالم، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني، وفتشت تلك المنازل وعاثت فيها خرابًا كبيرًا، واعتقلت الشاب أحمد عيسى.
 

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيسر كنعان، واعتدت على عائلته عقب اقتحام منزلهم في بلدة بيرزيت، فيما اعتقل المسن ياسر حاج محمد من المغير.

فيما اعتقل الشاب جبر جمال جبر الديرية عقب اقتحام منزله في بلدة بيت فجار، وقصي حمامرة من حوسان، وكلاهما من بيت لحم.

واعتقل المحرر محمد يوسف المزين بعد اقتحام منزله في مخيم العروب شمالي الخليل.

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